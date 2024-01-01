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اصابة 3 مستوطنين بعملية إطلاق نار على حافلة شمال أريحا

الخميس 28 مارس 2024 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 3 مستوطنين بعملية إطلاق نار على حافلة شمال أريحا



اريحا / سما /

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، باصابة 3 مستوطنين جراء عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين بالأغوار شمال اريحا.

وبيّن أن إطلاق النار وقع على طريق شارع 90 قرب العوجا في المنطقة ذاتها.

وبحسب المعلومات الأولية، فان شخصا أطلق النار تجاه حافلة ومركبتين قرب بلدة العوجا بأريحا، حيث أصيب 3 مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الطرقات المؤدية إلى أريحا ومداخل المدينة، حيث نصبت الحواجز العسكرية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المسافرين، فيما شاركت طائرة مروحية لجيش الاحتلال في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

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