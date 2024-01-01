تطورات اليوم الـ174 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٤ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٧٦ شهيدا و ١٠٢ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٤٩٠ شهيدا و٧٤٨٨٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وتواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل في محيط مشفى الشفاء وفي حي الرمال .



واستشهد سبعة فلسطينيين فينفصل على منزل عائلة عجور في محيط الشفاء فيما يؤكد مصادر فلسطينية استشهاد ٢١ مواطن في قصف على عمارة سكيك في نفس المحيط.

وارتقى ثلاثة شهداء و20 مصابا بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا بشارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وارتقى اربعة شهداء في غارة إسرائيلية على لجان تأمين المساعدات في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية من سائقي شاحنات المساعدات أثناء عودتهم من شمال غزة.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية في محيط منطقة السرايا وشارع النصر بمدينة غزة.

واصيب عدد كبير من المواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد مواطن واصيب اخرون في قصف على بلدة بيت حانون.



وسط قطاع غزة



واستشهد خمسة فلسطينيين في قصف متفرق جوي ومدفعي على مخيم البريج وسط القطاع فيما ارتقى شهيدان في قصف على مخيم المغازي المجاور.

واستهدف طيران الاحتلال بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهدت سيدة وابنتها في قصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة



جنوب القطاع



وارتقى ١٥ مواطن في غارتين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة .

واستشهد اربعة مواطنين اثر قصف طائرات اسرائيلية لدفيئة زراعية مجاورة لمركز نازحين قرب مخيم الشابورة وسط المدينة فيما ارتفع عدد شهداء ضهير شمال رفح إلى ١١ شهيد.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق مختلفة بخان يونس جنوب القطاع وحصار مشفى ناصر وإغلاق مشفى الأمل التابع للهلال الأحمر.