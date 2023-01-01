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شاهد..“سرايا القدس” تفاجئ دبابة إسرائيلية وتستهدفها في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة

الأربعاء 27 مارس 2024 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..“سرايا القدس” تفاجئ دبابة إسرائيلية وتستهدفها في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة



غزة / سما/

نشرت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة.

وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية “بشكل مفاجئ” في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة.

 

وأعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، يوم السبت 9 مارس/ آذار الجاري،، أنها ستواصل ضرباتها وهجماتها ضد إسرائيل خلال شهر رمضان.

وقالت الحركة في بيان إن ذلك يأتي نتيجة “المحرقة المتواصلة ضد الأطفال والنساء في غزة، والجرائم العدوانية ضد شعبنا في الضفة، والإجراءات التي يتحضر الاحتلال لفرضها بحق من يعتزمون الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان”.

 

وأضافت: “على المحتل وداعميه أن يحضروا أنفسهم جيداً لما ينتظرهم خلال الشهر المبارك، شهر البطولات والفتوحات والانتصارات”.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية “طوفان الأقصى”؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف شهيد، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

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