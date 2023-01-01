شاهد..“سرايا القدس” تفاجئ دبابة إسرائيلية وتستهدفها في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة

غزة / سما/
نشرت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة.
وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية “بشكل مفاجئ” في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة.
وأعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، يوم السبت 9 مارس/ آذار الجاري،، أنها ستواصل ضرباتها وهجماتها ضد إسرائيل خلال شهر رمضان.
وقالت الحركة في بيان إن ذلك يأتي نتيجة “المحرقة المتواصلة ضد الأطفال والنساء في غزة، والجرائم العدوانية ضد شعبنا في الضفة، والإجراءات التي يتحضر الاحتلال لفرضها بحق من يعتزمون الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان”.