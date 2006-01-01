استشهاد 9 بينهم مقاتلون من حزب الله إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

القدس المحتلة / سما/

قالت مصادر أمنية لرويترز اليوم الأربعاء إن 9 أشخاص استشهدوا في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان بينهم مقاتلون من حزب الله.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، الأربعاء، بسقوط شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية على مقهى في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، فيما تعرض منزلا في بلدة طير حرفا لغارة ثانية باستخدام صاروخين.

وقالت الوكالة إن “الطيران الحربي المعادي الإسرائيلي شن غارة على مقهى في بلدة الناقورة، ما أدى إلى سقوط جرحى”، دون تحديد عدد المصابين.

وأضافت أن سيارات الإسعاف توجهت على الفور إلى مكان القصف.

وفي السياق، شنت الطائرات الإسرائيلية “غارة على بلدة طير حرفا، استهدفت منزلا بصاروخين أحدهما لم ينفجر، فيما الثاني دمره بالكامل”، بحسب الوكالة ذاتها.

وتعرضت بلدة طير حرفا منذ بدء المواجهات الحدودية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لعشرات الغارات، ما أدى إلى تدمير بعض المنازل بشكل كلي، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا؛ أسفر عن شهداء وجرحى على جانبي “الخط الأزرق” الفاصل، معظمهم في لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أن بيروت قدمت 22 شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، منذ بدء “الاعتداءات” الإسرائيلية على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت أن لبنان “وثق عبر هذه الشكاوى، خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحض أعضاء مجلس الأمن على إدانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، والحيلولة دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق”.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.