"كان" العبرية : اسرائيل تدرس تسليح العشائر ودعم اقليمي لرجال أعمال في غزة بديلا لحماس

القدس المحتلة / سما/

تدرس المؤسسة العسكرية في اسرائيل تسليح قادة محليون في غزة، كانوا قد تلقوا تهديدات بالقتل بعد أن عرضت عليهم إسرائيل أن يكونوا بديلا لحماس في غزة في اليوم التالي للحرب. وفقا لقناة كان العبرية.

وبحسب التقرير، يبحث مسؤولون أمنيون، تحت إشراف إسرائيلي، تسليح العشائر المحلية في قطاع غزة بالأسلحة، بعد أن تلقت الأخيرة تهديدات بالقتل. وبحسب ما ورد، سيتم طرح هذه القضية للمناقشة خلال اجتماع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الدفاع لويد أوستن الذي سيعقد في واشنطن.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس أن مسؤولا إسرائيليا في المؤسسة الأمنية تحدث مع الدول التي تتوسط بين إسرائيل وحماس من أجل بناء دعم إقليمي لرجال أعمال فلسطينيين لا علاقة لهم بحماس، والهدف هو أنهم سيسيطرون على القطاع "في اليوم التالي" للإطاحة بحماس.