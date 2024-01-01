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تقنية الذكاء الاصطناعي ..

الاحتلال يبدأ باستخدام نظام التعرف على الوجه في غزة

الأربعاء 27 مارس 2024 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبدأ باستخدام نظام التعرف على الوجه في غزة



القدس المحتلة/سما/

بدأ جيش الاحتلال باستخدام نظام التعرف على الوجه في قطاع غزة - هذا ما قاله ثلاثة من كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية لصحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب تحقيق الصحيفة، تم اعتقال مئات الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة نتيجة استخدام النظام الذي يتضمن الذكاء الاصطناعي، ويتم تشغيله جزئياً من قبل الوحدة 8200.

وتم تثبيت النظام في البداية للمساعدة في جهود أجهزة المخابرات لتحديد مكان المختطفين، ولكن منذ بداية المناورة البرية، استخدمه الجيش في البحث عن مطلوبين، وفقاً لأحد المصادر التي تحدثت إلى التايمز، فقد أخطأ النظام في عدة حالات وأدى إلى اعتقالات زائفة لمدنيين لم يشاركوا في القتال.

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