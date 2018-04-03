أيها المناضلون الفلسطينيون اقرؤوا تاريخكم! توفيق أبو شومر



ظل الفلسطيني يعتبر صموده في أرضه هو الركن الأول للنضال إلى أن ابتلينا بمن أطاح بهذا الركن الرئيس وجعل الهجرة من الوطن حلما لكل فلسطيني يسكن غزة! إليكم هذه اللقطات:

جاء في مقابلة مع أحد المؤرخين الجدد، ممن تبرؤوا من هذا التيار وعاد محتلا متطرفا، هو بني مورس قال:

"كان بن غريون من دعاة الترنسفير وترحيل كل الفلسطينيين، ظلّ يعتقد باستحالة قيام دولة يهودية وفيها أقلية عربية، ليس بمقدورك أن تصنع وجبة (العِجَّة) بدون أن تكسر البيض! يجب أن توسخ يديك، فلو كنتُ مسؤولا عن الطرد لما أحسستُ بوخز الضمير، لا بد من طرد الطابور الخامس من البلاد، مِن أبرز أخطاء بن غريون؛ أنه لم يُكمل طرد الفلسطينيين، العرب قنبلة موقوتة، برابرة، يُهاجمون الحضارة" (هارتس 9-1-2004م)

قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، موشيه شاريت عن النفط في غزة: "اقترحَ، أيسر هارئيل، رئيس الموساد، احتلال غزة، على الرغم من أنه كان مناصرا لموقفي ومعارضا لاحتلالها، كنا ضد رأي بن غريون، الذي طالب باحتلالها.

كنا نعارض الاحتلال بسبب خشيتنا من ردة فعل الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي، وبسبب اللاجئين في غزة، وخشية تعرض النقب، وتل أبيب للعمليات، ستكون مهمتنا ثقيلة، لا قِبل لنا بها، اليوم أصبح الوقتُ مناسبا، بسبب اكتشاف النفط بالقرب من غزة، محظورٌ أن نترك هذه الثروة عرضة للتخريب، هذا يستدعي السيطرة على غزة فورا، إذا حان الوقت لاحتلالها، يجب أن نجعل الأمم المتحدة تعتني باللاجئين، وأن نُبقي قطاع غزة منطقة مُغلقة، ببناء سياجٍ، وأن نجعل احتلالها ذريعة للرد على صفقة الأسلحة التشيكية لمصر، وعلى نزعة ناصر التوسعية" (من كتاب (مذكرات شخصية) لرئيس وزراء إسرائيل، ووزير الخارجية، موشيه شاريت، يوم 3-10-1955 صفحة رقم 526 – 527)

كتبت عميرة هاس، في "هآرتس" يوم 3-4-2018م

"كشفت إسرائيل شرها في قطاع غزة وتجاوزت إسرائيل شرها المعياري، اختفت من سجلاتنا مجزرتان ارتكبها جنود إسرائيليون ضد سكان غزة أثناء حملة سيناء 1956م، على الرغم من توثيقهما، ففي تقرير مدير الأونروا، الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة في كانون الثاني 1957، ذكر أنه في 3 تشرين الثاني، مع احتلال خانيونس، خلال عملية لجمع الأسلحة قتل الجنود الإسرائيليون 275 فلسطينيًا، 140 لاجئا و135 مواطنا. وفي 12 تشرين الثاني، بعد توقف القتال قتل الجنود في رفح 103 لاجئين، وسبعة من السكان المحليين ومواطن مصري.

لقد تم توثيق ذكريات الناجين في كتاب رسوم كاريكاتيرية للصحفي، جو ساكو: الرسم يُبرز جثثا متناثرة في الشوارع، إطلاق النار على الرؤوس، أناس يركضون وأيديهم مرفوعة، ومن خلفهم جنود يوجهون إليهم البنادق، رؤوس مهشمة، وفي عام 1982، تذكر الصحفي مارك غيفن الصحفي في صحيفة "عل همشمار" فترة خدمته العسكرية عام 1956، تذكر الرؤوس المهشمة والجثث المتناثرة في خانيونس صحيفة (هآرتس، 5 شباط 2010)

كتب الباحث المستقل يزهار بئير، أنه منذ الأشهر الأولى بعد احتلال غزة في عام 1967 "تم اتخاذ خطوات عملية لتخفيف السكان في قطاع غزة. وفي فبراير 1968، قرر رئيس الوزراء، ليفي أشكول تعيين عاداه سراني، رئيسة لمشروع الهجرة. كانت مهمتها تشجيع سكان غزة على الهجرة، دون أن يتم الشعور ببصمات الحكومة الإسرائيلية. وقد اختيرت سراني لهذا المنصب، بسبب علاقاتها مع إيطاليا وخبرتها في تنظيم الهجرة غير الشرعية للناجين من المحرقة اليهودية بعد الحرب العالمية الثانية، أضاف يزهار بئير: سأل أشكول سراني بقلق: كم عربيا هجَّرتِ حتى الآن؟

أجابت سراني: "يوجد في غزة 40 ألف أسرة لاجئة، إذا تم تخصيص ألف ليرة لكل أسرة، فمن الممكن حل المشكلة. هل توافق على إنهاء قضية القطاع مقابل أربعين مليون ليرة؟! أعتقد أنه سعر معقول جدا" (موقع "باروت كدوشوت" -"أبقار مقدسة"-2017/6/26)

أيها القادة الميامين والزعماء السياسيين تذكروا قولا منسوبا لبن غريون: "لولا مجزرة دير ياسين لما أُقيمت إسرائيل"!