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مسؤول أميركي: استطعنا خفض قدرات الحوثيين

الأربعاء 27 مارس 2024 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أميركي: استطعنا خفض قدرات الحوثيين



واشنطن / سما /

نقل موقع بلومبيرغ عن قائد الأسطول الأميركي لعملية البحر الأحمر قوله "استطعنا خفض قدرات الحوثيين، وما زال أمامنا عمل كثير".

وأضاف أنه مع دعم إيران الحوثيين استخباريا وعسكريا لا يمكن التنبؤ بموعد إنجاز المهمة.

واعتبر المتحدث ذاته أن هجمات الحوثيين تباطأت وتحولت من استخدام صواريخ كروز إلى مسيّرات أقل خطورة.

ومنذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عند مرورها بالبحر الأحمر وقرب باب المندب وخليج عدن، وذلك دعما للمقاومة الفلسطينية وإسنادا لأهل غزة، وفق تصريحات قيادات الجماعة.

#الحوثيين

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