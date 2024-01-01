  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل رفضت طلبات تركيا وقطر إنزال مساعدات إنسانية شمال غزة

الأربعاء 27 مارس 2024 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل رفضت طلبات تركيا وقطر إنزال مساعدات إنسانية شمال غزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية هيئة أن إسرائيل رفضت السماح لقطر وتركيا إنزال مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة، بنفس الوقت الذي يتم خلاله بذل جهود إنسانية دولية بموافقة إسرائيل، والتي تهدف الى زيادة حجم المساعدات من الغذاء والمياه في شمال غزة.

وفقا للتقرير أن الأتراك والقطريين طلبوا الانضمام الى عمليات الإنزال، لكن إسرائيل رفضت الطلب. الحديث يدور عن قرار سياسي، ويرتبط بشكل أساسي بالعلاقات بين البلدين. من ناحية إسرائيل رفضت طلب قطر لعدم وجود علاقات ديبلوماسية معها، ومن ناحية أخرى فإن رفض الطلب التركي يأتي على خلفية الأزمة السياسية الحادة وتدهور العلاقات منذ بداية الحرب. وتعتبر إسرائيل تركيا حاليا جهة معادية.

#إسرائيل #تركيا #قطر #مساعدات #غزة

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من "حماس" على المزاعم الإسرائيلية باغتيال مروان عيسى

"بوليتيكو": تصريحات كامالا هاريس تجاه "إسرائيل" تتماشى مع نهج بايدن

“هآرتس”: نتنياهو بات عاملاً مدمراً لإسرائيل.. "قلق كبير" يسود المؤسسة الأمنية

مقتل محتجز إسرائيلي في غزة.. ومحتجون يغلقون شارعا رئيسيا في تل أبيب (فيديو)

قناة عبرية: ممر يربط شمال قطاع غزة بجنوبه يعوق الاتفاق بين "إسرائيل" وحماس

“رجل الظل” في حركة حماس.. كل ما تريد معرفته عن القيادي مروان عيسى

رئيس كولومبيا يتوعد "إسرائيل" بقطع العلاقات

الأخبار الرئيسية

حماس: لن نفرج عن أسراهم ونُصر في المفاوضات على مطالبنا

الميناء

البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة

صفقة تبادل

هيئة البث الإسرائيلية: الخلاف الرئيسي مع حماس يتعلق بعودة النازحين .. تفاصيل

اسرائيل

صحيفة عبرية: "إسرائيل" معرضة لعقوبات إذا تجاهلت قرار مجلس الأمن الدولي

تطورات اليوم الـ173 من العدوان الإسرائيلي على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية