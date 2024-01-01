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صحة غزة: 76 شهيدا خلال 24 ساعة و32490 منذ بدء الحرب

الأربعاء 27 مارس 2024 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: 76 شهيدا خلال 24 ساعة و32490 منذ بدء الحرب



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 32490 شهيدا و74889 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واشارت الصحة الى ان الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و102 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الى ان لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 173 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

#صحة غزة

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