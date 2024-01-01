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متظاهرون أميركيون يقاطعون كلمة لبايدن ويطالبون بإدخال المساعدات لغزة

الأربعاء 27 مارس 2024 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
متظاهرون أميركيون يقاطعون كلمة لبايدن ويطالبون بإدخال المساعدات لغزة



واشنطن / سما /

قطع متظاهرون مؤيدون لفلسطين كلمة الرئيس الأميركي جو بايدن في ولاية كارولينا الشمالية في إطار حملته الانتخابية، مطالبين بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وبينما كان بايدن يتحدث عن أهمية الرعاية الصحية، صرخ أحد المتظاهرين سائلا: "ماذا عن الرعاية الصحية في غزة؟"، ورد بايدن بالقول: "الجميع يستحق الرعاية الصحية".

وأشار المتظاهرون إلى تعرض المستشفيات في غزة للقصف، ورددوا شعارات مثل "أنتم متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية" وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

وبعد توقفه عن الحديث لفترة إثر ذلك، قال بايدن: "إنهم محقون، علينا توفير مزيد من المساعدة الصحية لغزة".

وتمنع إسرائيل دخول المساعدات البرية إلى قطاع غزة، رغم النداءات المتكررة والمناشدات الدولية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

#غزة #متظاهرون أميركيون #بايدن

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