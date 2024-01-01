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حماس تستنكر استهداف الاحتلال مركزاً لجمعية الإسعاف اللبنانية

الأربعاء 27 مارس 2024 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر استهداف الاحتلال مركزاً لجمعية الإسعاف اللبنانية



غزة / سما /

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، باستهدافه المباشر لمركز صحي تابع لجمعية الإسعاف اللبنانية، في منطقة الهبارية جنوبي لبنان، ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء من المسعفين.

وطالبت الحركة، اليوم الأربعاء، المؤسسات الإنسانية الدولية والحقوقية القيام بدورها في إدانة ومحاسبة الاحتلال باعتباره مجرم حرب.

وقالت:" هذه الجريمة النكراء تضاف اليوم إلى جرائم العدو في قطاع غزة، الذي حوّل حربه إلى حرب انتقام وإبادة جماعية بحق شعبنا الأبيّ وكافة مقومات حياته".

واستشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون، في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، على مركز للإسعاف في بلدة الهبارية في جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني اللبناني، باستشهاد 7 مواطنين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مركز الجمعية الطبية في الهبارية.

#حماس #الاحتلال

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