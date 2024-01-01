85 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن 85 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارًا مشددًا على المسجد الأقصى وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.

ويواصل الاحتلال فرض قيود وتشديدات عسكرية على دخول الشباب للأقصى لأداء صلاة التراويح، فيما سمح بدخول النساء من سن 40.