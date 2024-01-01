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أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا يدعون لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

الأربعاء 27 مارس 2024 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا يدعون لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل



وكالات / سما /

قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا يحثون في رسالة وزير الخارجية ديفيد كاميرون على حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وتقول الرسالة "إن العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الاسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الاطالق".

وتقول "إن الاسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة ُتستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الامم المتحدة مؤخًرا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز 16-F مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الاطباء البريطانيين في غزة".

وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الاسلحة إلى إسرائيل.

وجاء في الرسالة: "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الاسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".

وتأتي الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاثنين على قرار يطالب بوقف فوري لاطلاقالنار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت،على القرار واستمرت الهجمات على رفح.

ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق األوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني االسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيمة حزب العمال السابقة جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.

ومن بين الموقعين الاخرين السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بالكستون.

وأيد ما مجموعه 46 نائًبا من حزب العمال هذه الدعوة وتقريًبا الحزب الوطني الاسكتلندي بأكمله.

#إسرائيل #الاسلحة

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