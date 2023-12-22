هيئة البث الإسرائيلية: الخلاف الرئيسي مع حماس يتعلق بعودة النازحين .. تفاصيل

غزة / سما /

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، إن المفاوضات غير المباشرة مستمرة بين الاحتلال وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فيما يتركز الخلاف الرئيسي على عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك غداة تقارير إعلامية إسرائيلية، عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وأن تل أبيب استدعت وفدها المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.

مفاوضات الهدنة في غزة مستمرة

ونقلت هيئة البث عن مصادر لدى الاحتلال لم تسمها أنه “على الرغم من رد حماس السلبي على المقترح المتعلق بصفقة تبادل (للأسرى)، فإن المفاوضات مع الحركة مستمرة”، فيما قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن “الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع الوسيطين المصري والقطري”.

نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات الهدنة

وأفاد مصدر أجنبي مطلع لم تسمّه الهيئة بأن “نقطة الخلاف الرئيسية تتمحور حول عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، لكن لا يزال بالإمكان التوصل إلى تسوية”.

وأجبر قصف الاحتلال نحو مليوني فلسطيني على النزوح من مناطقهم في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً، ويقطنه حوالي 2.3 مليون نسمة في أوضاع كارثية.

ووفق مصدر إسرائيلي مطلع فإن “التوصل إلى حل وسط بشأن عودة النازحين كان ممكناً، غير أن الوفد (الإسرائيلي) لم يكن مفوضاً بحسم المسألة”.

وفي وقت سابق حمَّلت حركة المقاومة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات، وقالت إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس/آذار الجاري.

وتتضمن هذه الرؤية 4 نقاط رئيسية هي: وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.