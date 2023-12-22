بن غفير: بايدن يفضل السنوار على نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية تأزم العلاقات بين البلدين، قائلا إن بايدن "يفضل خط يحيى السنوار على خط بنيامين نتنياهو".

وقال بن غفير في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن "بايدن يفضل خط رشيدة طليب النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني، ويحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، على خط نتنياهو وبن غفير".

وأضاف بن غفير: "كنت أتوقع ألا يتبع رئيس الولايات المتحدة خطهم، بل أن يتبع خطنا"، وقال: "إن الرئيس الأمريكي مخطئ للغاية".

وأوضح بن غفير "أن بايدن سعى باستمرار إلى فرض قيود على إسرائيل وتحدث عن حقوق الطرف الآخر، الذي يشمل العديد من الإرهابيين الذين يريدون تدميرنا"، وفق تعبيره.