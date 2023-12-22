الاحتلال يصيب شابة ويشن حملة اعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت، اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وفي نابلس، أفاد الهلال الأحمر بأن شابة (31 عاما) أصيبت بالرصاص الحي بالكتف أثناء تواجدها في منزلها، إثر اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحماها لقرية برقة، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب عاصم حسن عصيدة، عقب مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه، والعبث بمحتوياته من قرية تل غرب.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من: نعيم حسن مرعي، واسلام اسماعيل مرعي، وعمر عثمان عاصي، بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.

كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي كفر الديك، وبروقين وأطلقت القنابل المضيئة والصوتية، وداهمت عدة منازل ومحال تجارية واقعة على الشارع الرئيسي وفتشتها واستولت على تسجيلات الكاميرات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس قروي الشواورة شرق بيت لحم محمد قدر الدرعاوي (38 عاما)، وطاهر علان، من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، وداهمت منزل حسين كمال طروه، وفتشته، وقامت بفحص كاميرات المراقبة المثبتة على منزله.