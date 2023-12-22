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قتيل من الجولان المحتل وجرحى جراء قصف كريات شمونة

الأربعاء 27 مارس 2024 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل من الجولان المحتل وجرحى جراء قصف كريات شمونة



القدس المحتلة / سما /

قتل شاب في العشرينات من عمره من الجولان السوري المحتل وأصيب آخرون، الأربعاء، وذلك جراء رشقة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية على مدينة كريات شمونة في الجليل الأعلى، علما أنه منذ بداية الحرب على الجبهة الشمالية مع لبنان، قتل 18 إسرائيليا، بينهم 11 جنديا و7 مدنيين.

ودوت صافرات الإنذار، منذ ساعات الصباح، عدة مرات في بلدات في الجليل الأعلى وفي بلدة كريات شمونة ومحيطها بإصبع الجليل، لتنذر عن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدات إسرائيلية.

وأطلقت رشقة صاروخية كبيرة من لبنان تجاه كريات شمونة وبلدات إسرائيلية في منطقة الجليل الأعلى، وبلغ عن إصابة منزل وورشة للنجارة بشكل مباشر في كريات شمونة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم إطلاق أكثر من 30 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة كريات شمونة ومحيطها في الجليل الأعلى، وألحق عدد منها أضرارا وتم اعتراض بعضها، فيما سقطت بعضها بمناطق مفتوحة.

ويأتي القصف الصاروخي لبلدات إسرائيلية حدودية في الشمال، بعد ساعات من استشهاد 7 أشخاص في غارة للطيران الإسرائيلي، على مركز للإسعاف في بلدة الهبارية في جنوبي لبنان، على ما أعلن الدفاع المدني اللبناني.

#الجولان #كريات شمونة

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