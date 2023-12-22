حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حتى السبت

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توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً الى غائم جزئي ربيعيا لطيفا ومعتدلًا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي حارا نسبيا الى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صافٍ، حارا نسبيا الى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.