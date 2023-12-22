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ارتفاع حصيلة العدوان على جنين إلى 3 شهداء و7 إصابات

الأربعاء 27 مارس 2024 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة العدوان على جنين إلى 3 شهداء و7 إصابات



جنين / ٍسما /

اعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الاربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها إلى ثلاثة شهداء وسبع إصابات .

واستشهد 3 شبان وأصيب 7 بجروح وصفت بعضها بالخطيرة جراء قصف طائرات الاحتلال المسيرة موقعا في حارة الدمج في مخيم جنين.

وأعلنت مصادر طبية باستشهاد الشابين حمزة عرعراوي (27 عاما) من مخيم العين في نابلس، وسبتي بني غرة ( 19 عاما) من مخيم جنين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان أمام منزل في حارة الدمج.

وبارتقاء الشابين عرعراوي وغرة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى ثلاثة، بعد ارتقاء الشهيد أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما) برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة مدينة جنين ومخيمها وبلدة قباطية جنوبا.

وذكرت مصادر محليه أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والعمارات.

#جنين #الاحتلال #العدوان

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