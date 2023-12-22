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7 شهداء جراء غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في لبنان

الأربعاء 27 مارس 2024 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
7 شهداء جراء غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في لبنان



بيروت / سما /

استشهد 7 أشخاص في غارة للطيران الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، على مركز للإسعاف في بلدة الهبارية في جنوبي لبنان، على ما أعلن الدفاع المدني اللبناني، وذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله عن مقتل 3 من عناصره في غارات في شمال شرق لبنان.

 

وأعلنت "الجماعة الإسلامية"، الفصيل اللبناني الإسلامي المرتبط بحركة حماس، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت، فجر الأربعاء، مركزا إسعافيا في قرية الهبّارية في جنوب لبنان مما أسفر عن سقوط سبعة قتلى.

 

وقال مصدر في "الجماعة الإسلامية"، لوكالة فرانس برس، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ "سبعة مسعفين" استشهدوا في الغارة التي استهدفت مركزاً إسعافياً في الهبّارية تديره "جمعية الإسعاف اللبنانية" التابعة للجماعة.

 

وقالت "جمعية الإسعاف اللبنانية" التابعة للجماعة الإسلامية في بيان إن الغارة استهدفت مبنى في الهبارية يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يخضع لإشرافها.

 

وأوضحت أن جهاز الطوارئ والإغاثة يستخدم هذا المبنى مركزا إسعافيا.

 

وأضاف البيان "نعتبر أن هذا الاستهداف هو جريمة نكراء بكل المعايير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ونحمل الجهة المنفذة لهذه الجريمة النكراء كامل المسؤولية".

 

من جهته، قال مسؤول آخر في الجماعة الإسلامية طالبا بدوره عدم نشر اسمه إن أكثر من عشرة مسعفين كانوا في المركز الإسعافي لحظة استهدافه، مشيرا إلى أنه تمّ انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

 

وسبق أن أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره، أمس الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية بالقرب من بلدتين في شمال شرق لبنان.

#لبنان

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