تطورات اليوم الـ173 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٣ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٨١ شهيد و ٩٣ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٤١٤ شهيد و ٧٤٧٨٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وادى حصار مشفى ناصر ومشفى الامل التابع لجمعية الهلال الأحمر إلى خروجهما عن الخدمة فيما يواصل الاحتلال أعمال التدمير بمشفى الشفاء بغزة.

و قصف الاحتلال منزل سكيك في مدينة غزةما ادى لشهداء وعالقين تحت الأنقاض



وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق عائلة ابو حصيرة خلف مشفى الشفاء عندما قصفت المنزل وقالت ثلاثين منهم.



وواصلت قوات الاحتلال تدمير المنازل في محيط مشفى الشفاء.



وادى قصف اسرائيلي على منزل في مخيم جباليا لاستشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين.



جنوب القطاع



وارتقى تسعة شهداء في غارة على منزل ضهير شمال رفح ودمر الاحتلال عدة منازل دون اصابات بينها منزل عائلة الحمايدة بالشابورة وثلاث منازل في مخيم يبنا وسط رفح ومنزلا بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق مختلفة بخان يونس جنوب القطاع.

وانتشل مسعفون جثامين

12 شهيدًا بفعل القصف الإسرائيلي على مواصي خانيونس



وسط القطاع



واعلن جيش الاحتلال انه تأكد من استشهاد مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام مع عدد من مساعديه في غارة وقعت قبل أسبوعين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



ولم تؤكد كتائب القسام استشهاد عيسى الذي يعد ابرز قادة القسام في قطاع غزة

واستشهد اثنين من المواطنين في مخيم النصيرات خلال محاولاتهم انتشال شهداء في المخيم.

واستشهد اثنين من المواطنين في قصف على مخيم المغازي .

ودمر الاحتلال مزيد من البنايات السكنية في مدينة الاسرى جنوب مدينة غزة.