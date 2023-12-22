  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تطورات اليوم الـ173 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الأربعاء 27 مارس 2024 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ173 من العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٣ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.


وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٨١ شهيد و ٩٣ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٤١٤ شهيد و ٧٤٧٨٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.


وادى حصار مشفى ناصر ومشفى الامل التابع لجمعية الهلال الأحمر إلى خروجهما عن الخدمة فيما يواصل الاحتلال أعمال التدمير بمشفى الشفاء بغزة.
و قصف الاحتلال منزل سكيك في مدينة غزةما ادى لشهداء وعالقين تحت الأنقاض


وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق عائلة ابو حصيرة خلف مشفى الشفاء عندما قصفت المنزل وقالت ثلاثين منهم.


وواصلت قوات الاحتلال تدمير المنازل في محيط مشفى الشفاء.


وادى قصف اسرائيلي على منزل في مخيم جباليا لاستشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين.


جنوب القطاع


وارتقى تسعة شهداء في غارة على منزل ضهير شمال رفح ودمر الاحتلال عدة منازل دون اصابات بينها منزل عائلة الحمايدة بالشابورة وثلاث منازل في مخيم يبنا وسط رفح ومنزلا بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية.
وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق مختلفة بخان يونس جنوب القطاع.
وانتشل مسعفون جثامين
12 شهيدًا بفعل القصف الإسرائيلي على مواصي خانيونس


وسط القطاع


واعلن جيش الاحتلال انه تأكد من استشهاد مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام مع عدد من مساعديه في غارة وقعت قبل أسبوعين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


ولم تؤكد كتائب القسام استشهاد عيسى الذي يعد ابرز قادة القسام في قطاع غزة
واستشهد اثنين من المواطنين في مخيم النصيرات خلال محاولاتهم انتشال شهداء في المخيم.
واستشهد اثنين من المواطنين في قصف على مخيم المغازي .
ودمر الاحتلال مزيد من البنايات السكنية في مدينة الاسرى جنوب مدينة غزة.

#غزة #الحرب #اسرائيل #حماس

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من "حماس" على المزاعم الإسرائيلية باغتيال مروان عيسى

الوفد الاسرائيلي يغادر الدوحة في طريقه الى تل ابيب بعد تعثر المفاوضات

“هآرتس”: نتنياهو بات عاملاً مدمراً لإسرائيل.. "قلق كبير" يسود المؤسسة الأمنية

مقتل محتجز إسرائيلي في غزة.. ومحتجون يغلقون شارعا رئيسيا في تل أبيب (فيديو)

قناة عبرية: ممر يربط شمال قطاع غزة بجنوبه يعوق الاتفاق بين "إسرائيل" وحماس

رئيس كولومبيا يتوعد "إسرائيل" بقطع العلاقات

الرئيس الإسرائيلي: يجب أن نصل إلى السنوار حيًّا أو ميتًا

الأخبار الرئيسية

"بوليتيكو": تصريحات كامالا هاريس تجاه "إسرائيل" تتماشى مع نهج بايدن

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين غرب خانيونس

2023-12-22t155028z_147364853_rc2c25aq62zn_rtrmadp_3_israel-palestinians-1170x600

مرصد حقوقي: "إسرائيل" أعدمت 13 طفلاً في غزة أمام عائلاتهم خلال أسبوع

1-15-1170x600-2

“هآرتس”: نتنياهو بات عاملاً مدمراً لإسرائيل.. "قلق كبير" يسود المؤسسة الأمنية

GJng6X7WgAAP5tt

جيش الاحتلال يؤكد اغتيال مروان عيسى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية