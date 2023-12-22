  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وقفة تضامنية مع غزة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان

الثلاثاء 26 مارس 2024 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع غزة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان



عمان/سما/

 شارك آلاف الأردنيين، الثلاثاء، في وقفة بالعاصمة عمّان للتضامن مع قطاع غزة والمطالبة بإغلاق سفارة إسرائيل لدى المملكة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الوقفة انتظمت أمام المسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة، وسط وجود أمني كبير.

وهتف المشاركون: “عيد عيد ضل عيد .. 7 أكتوبر يا مجيد”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”وادي عربة (اتفاقية السلام مع إسرائيل) مش (ليس) سلام.. وادي عربة استسلام”، و”الأردن بده (يلزمه) تطهير من السفارة”، وغيرها من الهتافات.

كما رفع المشاركون أعلام فلسطين، ولافتات كتب عليها: “ما عاش ظالم يسبيك وفينا نفس بعد.. لن نسكت لن نسكت”، و”المقاومة خيارنا”.


واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الاسرائيلي يغادر الدوحة في طريقه الى تل ابيب بعد تعثر المفاوضات

رئيس كولومبيا يتوعد "إسرائيل" بقطع العلاقات

الرئيس الإسرائيلي: يجب أن نصل إلى السنوار حيًّا أو ميتًا

صحيفة عبرية: عودة سكان شمال غزة أم إنشاء قضية اللاجئين "2"

هنية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية في غزة

وول ستريت جورنال: دول عربية تتلكأ في دعم أونروا المهمة للفلسطينيين

واشنطن: قرار مجلس الأمن لم يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار.. هكذا "دافعت" عن موقف حماس

الأخبار الرئيسية

"بوليتيكو": تصريحات كامالا هاريس تجاه "إسرائيل" تتماشى مع نهج بايدن

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين غرب خانيونس

2023-12-22t155028z_147364853_rc2c25aq62zn_rtrmadp_3_israel-palestinians-1170x600

مرصد حقوقي: "إسرائيل" أعدمت 13 طفلاً في غزة أمام عائلاتهم خلال أسبوع

1-15-1170x600-2

“هآرتس”: نتنياهو بات عاملاً مدمراً لإسرائيل.. "قلق كبير" يسود المؤسسة الأمنية

أول تعليق من "حماس" على المزاعم الإسرائيلية باغتيال مروان عيسى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية