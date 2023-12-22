اليوم الـ 172.. "القسام" يواصل التصدي ودك تحشدات العدو

غزة/سما/

تواصل كتائب القسام لليوم الـ 172 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (596) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3130) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6890) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

وقد تمكنت كتائب القسام منذ اليوم الأول في 7 من أكتوبر من قتل مئات الجنود وأسر نحو 250 صهيونياً، فيما دكّت صواريخ القسام مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى، والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

الإعلام العسكري أصدر مساء اليوم الثلاثاء 16 رمضان 1445 هـ، الموافق 26 مارس 2024 م، عدداً من البلاغات العسكرية حول العمليات الجهادية التي نفذها مجاهدو القسام، تنوعت ما بين قنص جنود العدو، واستهداف آلياته بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" المضادة للدروع.

ونشر الإعلام العسكري عدة مقاطع مصورة لتصدي مجاهدي القسام لقوات العدو المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، واستهداف آلياته بعبوات "الشواظ"، إضافة لدك تجمعاته بقذائف الهاون، كما أظهرت المقاطع استهداف عدداً من آليات العدو المتوغلة شمال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105".

ويواصل مجاهدو القسام خوض الاشتباكات الضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في كافة محاور القتال بقطاع غزة، إضافة إلى استهداف القوات المعززة بالآليات، بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والتحصينات والأفراد.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام هذا اليوم:

16:12 | كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "تاندوم" واحتراق إحداهما بالكامل في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

19:09 | كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة

19:41 | تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.