  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"يونيسف": وقف إطلاق النار في غزة يجب أن ينهي "أحلك فصول الإنسانيّة"

الثلاثاء 26 مارس 2024 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يونيسف": وقف إطلاق النار في غزة يجب أن ينهي "أحلك فصول الإنسانيّة"



جنيف/سما/

 قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، إن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة الصادر عن مجلس الأمن يجب أن يكون "موضوعيا وليس رمزيا، لإنهاء أحلك فصول الإنسانية".

وفي حديث عبر الفيديو من رفح جنوب قطاع غزة، قال المتحدث باسم الـ"يونيسف" جيمس إلدر إن الوضع في غزة بلغ مستوى يمكن وصفه بأنه "أحلك فصول تاريخ الإنسانية".

وبخصوص التحديات التي تواجهها اليونيسف والشركاء الآخرون أثناء محاولتهم الوصول إلى شمال قطاع غزة لتقديم المساعدات، قال إلدر إنه "باستخدام معبر إيريز (بيت حانون) الذي يقع على بعد 10 دقائق من المكان الذي يتوسل فيه الأشخاص للحصول على الطعام، يمكن أن تتحسن الأزمة الإنسانية في غضون أيام. لكنه لا يزال مغلقًا".

وأوضح إلدر أنه في الفترة ما بين 1 و22 آذار/مارس، رُفض ربع بعثات المساعدات الإنسانية الأربعين في شمال غزة.

وخلص إلى أنه في غزة "تتم إعاقة المساعدات الحيوية، وتُزهق أرواح، وتُنتهك الكرامة".

وبعد حصارها على غزة منذ العام 2007، أغلقت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع المعابر ما عدا معبري رفح وبيت حانون، اللذين خصصا لتنقل الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم الذي خصص لنقل البضائع.

وأمس الإثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا، أيدته 14 دولة، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي، ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت إنها "لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال".

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الاسرائيلي يغادر الدوحة في طريقه الى تل ابيب بعد تعثر المفاوضات

رئيس كولومبيا يتوعد "إسرائيل" بقطع العلاقات

الرئيس الإسرائيلي: يجب أن نصل إلى السنوار حيًّا أو ميتًا

صحيفة عبرية: عودة سكان شمال غزة أم إنشاء قضية اللاجئين "2"

هنية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية في غزة

وول ستريت جورنال: دول عربية تتلكأ في دعم أونروا المهمة للفلسطينيين

واشنطن: قرار مجلس الأمن لم يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار.. هكذا "دافعت" عن موقف حماس

الأخبار الرئيسية

"بوليتيكو": تصريحات كامالا هاريس تجاه "إسرائيل" تتماشى مع نهج بايدن

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين غرب خانيونس

2023-12-22t155028z_147364853_rc2c25aq62zn_rtrmadp_3_israel-palestinians-1170x600

مرصد حقوقي: "إسرائيل" أعدمت 13 طفلاً في غزة أمام عائلاتهم خلال أسبوع

1-15-1170x600-2

“هآرتس”: نتنياهو بات عاملاً مدمراً لإسرائيل.. "قلق كبير" يسود المؤسسة الأمنية

أول تعليق من "حماس" على المزاعم الإسرائيلية باغتيال مروان عيسى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية