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مقتل محتجز إسرائيلي في غزة.. ومحتجون يغلقون شارعا رئيسيا في تل أبيب (فيديو)

الثلاثاء 26 مارس 2024 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل محتجز إسرائيلي في غزة.. ومحتجون يغلقون شارعا رئيسيا في تل أبيب (فيديو)



تل أبيب/سما/

قالت جمعيتان تمثّلان عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة، الثلاثاء، إن محتجزا قد قتل وجثته لا تزال في القطاع.

واقتيد أورييل باروش البالغ 35 عاما، من مهرجان سوبرنوفا الموسيقي إلى القطاع، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيان لـ”منتدى تكفا” الذي يمثل عائلات محتجزين أن الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلته بأن جثته لا تزال محتجزة في غزة.

ومساء الثلاثاء، أغلق أهالي محتجزين شارعا رئيسيا في مدينة تل أبيب (وسط)، فيما تصدت لهم الشرطة وفرقتهم بالقوة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “هآرتس”: “قطع عشرات المتظاهرين وأفراد أهالي المختطفين شارع أيالون السريع بمساره المتوجه لجنوبي البلاد بالقرب من مفرق هشالوم”.

وتابعت: “تقوم الشرطة بالقوة بإبعاد المتظاهرين الذين جلسوا على الطريق، ومن بينهم أيالا ميتسغر، زوجة ابن المختطف يورام ميتسغر”.

كما ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من المتظاهرين أحدهما قريب المحتجز أبراهام موندر، وفق ذات المصدر.

 

 

 

وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى إطلاق سراح ذويهم المحتجزين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحملوا لافتات عليها عبارات من قبيل “صفقة الآن” و”نكافح من أجل إخوتنا” و”أطلقوا سراحهم”.

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