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أول تعليق من حماس على رواية الاحتلال حول اغتيال مروان عيسى

الثلاثاء 26 مارس 2024 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على رواية الاحتلال حول اغتيال مروان عيسى



غزة/سما/

علقت حركة حماس، مساء اليوم، على رواية الاحتلال الإسرائيلي حول اغتيال القيادي في الحركة مروان عيسى.

 وقال عزت الرشق  عضو المكتب السياسي لحركة حماس: " لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو  اختصاص قيادة كتائب القسام.

 وأضاف في تصريح له: " توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال الاخ مروان عيسى، للتغطية على الأزمات التي تواجه نتنياهو،  وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه.

من جانبه قال القيادي في حماس أسامة حمدان: لم نحصل على تأكيد من قيادات القسام بشأن استشهاد القائد مروان عيسى

وأضاف في تصريحات صحفية: الاحتلال لم يحقق أهدافه منذ بداية حربه على القطاع سوى القتل والتدمير

وأكد حمدان أن اغتيال قيادات المقاومة لا يضعفنا، لافتا إلى أن إعلان البيت الأبيض بشأن مروان عيسى يؤكد تورطه في حرب الإبادة.

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