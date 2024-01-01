يديعوت: عدد كبير من مصابي الحرب في غزة يُعانون من مشاكل عقلية قد تلازمهم طويلا

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن عددا كبيرا من مصابي الحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية، عانوا من "ارتجاج في المخ" لكن التشخيص الخاطئ لحالاتهم ينذر بمشاكل عقلية ربما تلازمهم طويلا، وبعضهم فقد جزءا من ذاكرته.

وكشفت دراسة جديدة أن 60 في المائة من جرحى الحرب الذين جاءوا إلى إعادة التأهيل عانوا من ارتجاج في المخ. ويتم تشخيص البعض عن طريق الخطأ بمشكلة في الصحة العقلية.

ونقلت عن الجندي أوفيك ينون، الذي أصيب في قطاع غزة: "أصبحت شخصا مختلفا، بدأت أفعل أشياء لا تناسبني"، أما هارئيل عمار، الذي أصيب في معركة سديروت فقال: "عندما تفحص تفكيري المعرفي، يمكنك أن ترى أن هناك مشكلة".

أصيب أوفيك ينون، 21 عاما، من كفار سابا، في قطاع غزة في تشرين الثاني/نوفمبر ولم تكن شدة الإصابة واضحة طوال فترة العلاج. "تم تخديري وعلى جهاز التنفس الصناعي لمدة شهر. عندما استيقظت، كنت شخصا مختلفا. ضربت وشتمت على الرغم من أنني لست من هذا النوع من الأشخاص. ولأنني كنت أمتلك أنابيب متصلة بجسدي، كنت أمزقها طوال الوقت".

وأضافت الصحيفة: "تبين أن العديد من جرحى الحرب الآخرين أصيبوا بارتجاج في المخ، وهي مشكلة تضعف نوعية الحياة ولكن في بعض الأحيان لا يتم تشخيصها بشكل صحيح".

وحذر أطباء من جمعية الأعصاب من ظاهرة واسعة الانتشار للتعامل مع عواقب الارتجاج بين الجرحى. ومع ذلك، على عكس الإصابات الأخرى - في كثير من الحالات، لا يصل الضحايا حتى إلى المستشفيات ويتعاملون لعدة أشهر مع سلسلة من الأعراض، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والمشاكل المعرفية والارتباك وفقدان الذاكرة والتغيرات السلوكية الشديدة وأعراض أخرى.

وكشفت مديرة الدراسات السريرية في مركز ساغول لعلوم الدماغ في مركز شيبا الطبي، راشيل غاردنر، عن صورة مقلقة قائلة إن "حوالي 60 في المائة من الجرحى في إعادة التأهيل القتالي عانوا من إصابات ارتجاج بدرجات متفاوتة من الشدة. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعضهم لم يتم اكتشافه مع الارتجاج في الفحص الروتيني بالأشعة المقطعية، أو لم يتم فحصهم من قبل على الإطلاق ".

ونقلت الصحيفة عن مدير قسم الأعصاب في مستشفى سوروكا، البروفيسور غال إيفرجن قوله إن "الأشخاص الذين يخضعون لإصابة خفيفة في الرأس، حتى عندما يكون التصوير المقطعي المحوسب طبيعيا، غالبا ما يعانون بعد ذلك من مجموعة من الأعراض التي تظهر مثل الصداع واضطرابات النوم والدوخة ومشاكل الذاكرة أو المزيد من الظواهر العقلية مثل الاكتئاب والقلق. إنهم لا يعانون دائما من كل شيء. هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لهذه الظاهرة على نطاق واسع".

ويقول الجندي المصاب، أوفيك ينون: "كنت بالقرب من مستشفى الشفاء، ومررنا بمنزل مفخخ (..) أصبت بالانفجار وسقط كل الطوب علي. أصبت في رأسي جراء الانفجار وانهار جزء من المبنى فوقي. بمجرد حدوث ذلك، لم أعد واعيا. عندما كنت في إعادة تأهيل الجهاز التنفسي ، بدأت الذاكرة تعود إلي. قالوا لي إنني أصبت بارتجاج في المخ نتيجة الإصابة. كان لدي سلوكيات غريبة لا تميزني عادة. تلقيت العلاج ، من المفترض أنه لا توجد مشكلة ، لكنني بالتأكيد أعرف أن لدي مشكلة في الذاكرة. لقد فقدت ذاكرتي، وحتى الآن عندما تحدث لي أشياء، أجد صعوبة في التذكر".

أما هارئيل عمار، 35 عاما، ويعمل شرطيا، فقد تعرض لارتجاج شديد، ويقول: "كنت في نوبة عمل صباحية يوم 7 أكتوبر في مركز شرطة سديروت. عندما بدأ التسلل إلى المستوطنة وصلت عربات مقاتلي حماس، وأصبت بأربع رصاصات. بعد أن أصبت بقيت هناك لساعات حتى تم إخلائي أصبت برصاصة في رأسي ويدي وشظايا في جميع أنحاء جسدي".

وأدرك لاحقا أنه أصيب في رأسه، ويتابع: "كان كلامي ضعيفا قليلا وتضررت رؤيتي أيضا. كان التفكير المعرفي ضعيفا أيضا وقيل لي إنه كان نتيجة ارتجاجي. كنت في إعادة تأهيل العظام في البداية، ولكن حتى يومنا هذا معظم العلاج يتعلق بالرأس وإصابة يدي اليمنى. لدي شظايا على عصب الرؤية. عندما تفحص تفكيري المعرفي، يمكنك أن ترى أن هناك ضررا ".