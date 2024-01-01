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واشنطن: القول إن حماس انسحبت من المفاوضات بسبب قرار مجلس الأمن ليس دقيقا

الثلاثاء 26 مارس 2024 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: القول إن حماس انسحبت من المفاوضات بسبب قرار مجلس الأمن ليس دقيقا



واشنطن/سما/

أفادت وزارة الخاجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل.


وأضاف المتحدث ياسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل، وبعد ذلك سوف يبتعد عنها شركاؤها لفترة طويلة".


وقال ميلر: "نعتقد أن القيام بهذا النوع من العمليات سيضر بالأمن القومي لإسرائيل وسيزيد من عزلة إسرائيل في العالم، وسيفصل إسرائيل عن تلك الدول التي كانت شريكتها منذ فترة طويلة".


وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تملي على أي دولة ذات سيادة، لكنها تقدم أفضل النصائح".


ونفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة ما ورد في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن انهيار محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بسبب قرار مجلس الأمن الصادر أمس الاثنين، والداعي لوقف إطلاق النار فورًا.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي إن "بيان [مكتب نتنياهو] الذي أعتقد أنه قال إن حماس انسحبت من محادثات تبادل الأسرى أو ان حماس رفضت المقترحات الأخيرة بسبب قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، هذا البيان غير دقيق من جميع الوجوه تقريبًا، وغير عادل تجاه الرهائن وعائلاتهم".

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