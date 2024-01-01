وزيرة الخارجية الألمانية: الوضع الإنساني في غزة جحيم

برلين/سما/

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء إنه ينبغي تمكين المنظمات الدولية من إيصال المساعدات إلى غزة دون عوائق، مضيفة أن الوضع هناك مثل الجحيم بالنسبة للمدنيين الذين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية.

وقالت بيربوك خلال زيارة إلى الشرق الأوسط التقت خلالها بمسؤولين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي وبالحكومة الفلسطينية “الوضع الإنساني في غزة جحيم”.

وأضافت في أثناء زيارتها لتل أبيب “يجب أن تكون المنظمات الدولية قادرة على تقديم المساعدات الحيوية دون عوائق”، مضيفة أن ألمانيا زادت تمويلها لبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو (10.8 مليون دولار).