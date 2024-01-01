روسيا تعلق على قرار وقف النار في غزة ومنع العملية العسكرية في رفح

موسكو/سما/

أكدت وزارة الخارجية الروسية قناعة روسيا بضرورة اغتنام فرصة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والذي حالت الولايات المتحدة سابقا دون تبنيه بكل معاندة ورياء، ومنع العملية العسكرية في رفح.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان إلى أنها تتطلع أن يساعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، على منع قيام العملية الإسرائيلية في رفح ويساهم في تهدئة مستوى العنف.

وقال بيان الخارجية: "يتوقع الجانب الروسي أن يساهم قرار مجلس الأمن الدولي الإلزامي رقم 2728 في تهدئة العنف في غزة، بما في ذلك منع العملية الإسرائيلية في رفح، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع. (2 مليون أجبروا على ترك منازلهم، نصفهم يواجهون الآن خطر المجاعة الكارثية) ومنع ترحيلهم قسريا".

وأردفت الخارجية: "روسيا مقتنعة بضرورة اغتنام فرصة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، الذي منعت الولايات المتحدة تبنيه بعناد ونفاق، لا بد من اغتنامه".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.

وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.