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ضباط إسرائيليون يحذرون نتنياهو من قانون "التجنيد" الجديد

الثلاثاء 26 مارس 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضباط إسرائيليون يحذرون نتنياهو من قانون "التجنيد" الجديد



القدس المحتلة/سما/

أرسل 28 من كبار ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يحذرونه فيها من قانون "التجنيد" الجديد.


وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحو 28 ضابطا من كبار الضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي من رتبة رائد إلى رتبة عقيد، قد بعثوا برسالة تحذيرية لنتنياهو من قانون التجنيد ومخطط الاحتياط الجديد.

ونشرت الإذاعة الرسالة التي أشار فيها الضباط إلى أن القانون الجديد مخطط يثير صعوبات هائلة، ولن يكون من خلاله الجيش الإسرائيلي بعد الآن "جيش الشعب".



وشدد الضباط في رسالتهم على أن قانون التجنيد الجديد سوف يؤدي إلى تعزيز عدم المساواة بين المواطنين الإسرائيليين إلى حد كبير، و"إدامة التمييز الشديد بين الدم والدم".

ويسود الداخل الإسرائيلي خلافات كبيرة بشأن قانون التجنيد، الذي يحاول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، الترويج له ويستثني "الحريديم"(المتشددين) من الخدمة العسكرية.


ويعود الجدل الإسرائيلي الداخلي إلى الواجهة بعد محاولة نتنياهو، إقرار مشروع قانون يعمل من خلاله على استثناء اليهود "الحريديم" (المتشددين) من الخدمة العسكرية، على أن يزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا.


وقوبل القانون الجديد برفض كبير وواسع النطاق من المعارضة الإسرائيلية، التي يترأسها يائير لابيد، حيث دعا ومعه وزير الدفاع الحالي، يوآف غالانت، إلى إعداد قانون تجنيد يلزم "الحريديم" بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم من المواطنين الإسرائيليين الآخرين.

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