  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية في غزة

الثلاثاء 26 مارس 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية في غزة



غزة/سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن إسرائيل “فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية” في حربها على قطاع غزة.

تصريحات هنية جاءت عقب لقائه ووفد من الحركة، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، بحسب بيان صادر عن الحركة.

وقال هنية إن “الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية من عدوانه على قطاع غزة، وبدأ يفقد غطاءه السياسي”.

وأضاف: “نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى”.

وأوضح أن “المعركة دخلت شهرها السادس، بينما الشعب الفلسطيني والمقاومة صامدان أمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.

وأشار إلى أن “واشنطن أصبحت غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي، والاحتلال يخسر مظلات الدعم له، وقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار رغم تأخره وفجواته يشير إلى أن الاحتلال بدأ يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة”.

وخلال اللقاء، بحث هنية مع عبد اللهيان، “مجمل التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة على المستوى السياسي والميداني وتداعياتها المختلفة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان”، بحسب البيان.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب لـ"إسرائيل هيوم": عليكم إنهاء حربكم على غزة.. أنتم تخسرون كثيراً

البيت الأبيض يعقب على إلغاء نتنياهو زيارة وفده إلى واشنطن بعد "غياب الفيتو الأميركي"

جدعون ساعر يستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

الوفد الاسرائيلي يغادر الدوحة في طريقه الى تل ابيب بعد تعثر المفاوضات

غالانت تعقيبا على قرار مجلس الأمن: إسرائيل لن توقف الحرب في غزة طالما لم تفرج حماس عن الرهائن

تجنيد الحريديم.. امتحان يهدد برسوب حكومة نتنياهو.. والمعارضة: تمييز بين دمٍ ودم

صحيفة عبرية: عودة سكان شمال غزة أم إنشاء قضية اللاجئين "2"

الأخبار الرئيسية

6602d46f4c59b7419322dc79

رئيس كولومبيا يتوعد "إسرائيل" بقطع العلاقات

الهلال الأحمر يعلن خروج مستشفى الأمل عن الخدمة

الرئيس الإسرائيلي: يجب أن نصل إلى السنوار حيًّا أو ميتًا

صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يحتجز جرحى وأطباء بمبنى غير مهيأ

وول ستريت جورنال: دول عربية تتلكأ في دعم أونروا المهمة للفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية