هنية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية في غزة

غزة/سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن إسرائيل “فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية” في حربها على قطاع غزة.

تصريحات هنية جاءت عقب لقائه ووفد من الحركة، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، بحسب بيان صادر عن الحركة.

وقال هنية إن “الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية من عدوانه على قطاع غزة، وبدأ يفقد غطاءه السياسي”.

وأضاف: “نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى”.

وأوضح أن “المعركة دخلت شهرها السادس، بينما الشعب الفلسطيني والمقاومة صامدان أمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.

وأشار إلى أن “واشنطن أصبحت غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي، والاحتلال يخسر مظلات الدعم له، وقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار رغم تأخره وفجواته يشير إلى أن الاحتلال بدأ يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة”.

وخلال اللقاء، بحث هنية مع عبد اللهيان، “مجمل التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة على المستوى السياسي والميداني وتداعياتها المختلفة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان”، بحسب البيان.