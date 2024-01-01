بن غفير يدعو إلى اجتياح رفح “الآن”

القدس المحتلة/سما/

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، أنه يتعين على إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقال في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “يجب أن ندخل رفح الآن”، وهي المدينة التي تكتظ بمئات الآلاف من النازحين تحت ظروف قاسية.



وردا على سؤال إن كان يتعين على إسرائيل اجتياح رفح حتى بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، قال بن غفير: “أذكركم أننا خضنا عدة حروب دون دعم الأمريكيين والعالم أجمع”.



وأضاف الوزير اليميني المتطرف: “أقول لكل أولئك الذين يبحثون عن الدعم الدولي إنكم لن تنجحوا”.



وكانت الولايات المتحدة اعتبرت مرارا في الأسابيع الماضية أنه “من الخطأ” تنفيذ عملية عسكرية في رفح دون خطة لإخلاء المدنيين الفلسطينيين من هناك.



والاثنين، تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وقد أيدته 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.



وطالب القرار أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.