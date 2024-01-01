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"القسام" تبث مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال في غزة وبيت حانون

الثلاثاء 26 مارس 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تبث مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال في غزة وبيت حانون



غزة/سما

بثت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مشاهد جديدة لعمليات مقاتليها ضد جنود الاحتلال في محاور التقدم بمحيط مدينة غزة وشمالها.

ونشرت "القسام" تسجيلا لاستهداف آليات ودبابات تابعة لقوات الاحتلال في بلدة بيت حانون، أقصى شمال شرق قطاع غزة، والتي ادعى الاحتلال مرارا أنه سيطر عليها.
 

وفي تسجيل آخر، نشرته القسام، يظهر مقاتلون يقصفون تجمعات لجنود الاحتلال بقذائف الهاون في محيط مستشفى الشفاء.

كما أعلنت القسام مساء اليوم عن استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "تاندوم" واحتراق إحداهما بالكامل في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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