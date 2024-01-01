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سلسلة بشرية في رام الله تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء 26 مارس 2024 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلسلة بشرية في رام الله تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي



رام الله/سما/

- شارك العشرات من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في سلسلة بشرية، أقيمت في مدينة رام الله، رفضًا للمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وبدأت السلسلة، التي نظمت بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني وحراكات شبابية، عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله وامتدت إلى شارع الإرسال، رفع خلالها المشاركون صور شهداء وأسرى، إلى جانب يافطات منددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وانطلق عدد من المشاركين في مسيرة صوب مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة وتظاهروا أمامه، واتهموها بالتقصير في متابعة ملف المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

#الاحتلال الاسرائيلي #غزة #رام الله

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