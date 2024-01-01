  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس جنوب إفريقيا يرحب بقرار مجلس الأمن ويدعو إلى وقف "المذبحة" في غزة

الثلاثاء 26 مارس 2024 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس جنوب إفريقيا يرحب بقرار مجلس الأمن ويدعو إلى وقف "المذبحة" في غزة



كيب تاون/سما/

رحب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ودعا رامافوزا إلى "اغتنام الفرصة لإنشاء أساس متين لوقف دائم لإطلاق النار في غزة"، مشددا على "أننا نحن بحاجة إلى وقف المذبحة في غزة والبدء في السير على طريق السلام".

وفي السياق، رحب وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، بقرار مجلس الأمن الدولي، مؤكدة ضرورة أن تؤدي هذه الخطوة إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام.

وأشارت إلى أن إلزام الأطراف بالالتزام بالقرار المذكور بات من مسؤولية مجلس الأمن، مشددة على الحاجة الملحة والعاجلة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، ولحماية المدنيين.

وأمس الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار الذي صوتت 14 دولة لصالحه، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وينص النص الرسمي للقرار على أنه "يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الرهائن".

الأكثر قراءة اليوم

ترامب لـ"إسرائيل هيوم": عليكم إنهاء حربكم على غزة.. أنتم تخسرون كثيراً

البيت الأبيض يعقب على إلغاء نتنياهو زيارة وفده إلى واشنطن بعد "غياب الفيتو الأميركي"

أول تعليق من حماس على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

جدعون ساعر يستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

الوفد الاسرائيلي يغادر الدوحة في طريقه الى تل ابيب بعد تعثر المفاوضات

غالانت تعقيبا على قرار مجلس الأمن: إسرائيل لن توقف الحرب في غزة طالما لم تفرج حماس عن الرهائن

"إسرائيل" تحذر 4 دول أوروبية من الاعتراف بدولة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

الهلال الأحمر يعلن خروج مستشفى الأمل عن الخدمة

صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يحتجز جرحى وأطباء بمبنى غير مهيأ

وول ستريت جورنال: دول عربية تتلكأ في دعم أونروا المهمة للفلسطينيين

موقع بريطاني : نتنياهو يرغب في استخدام الميناء البحريّ المؤقت لترحيل سكان غزة

صحيفة عبرية: عودة سكان شمال غزة أم إنشاء قضية اللاجئين "2"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية