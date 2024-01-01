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أبو ردينة: قرار مجلس الأمن عزلة دولية غير مسبوقة لـ"إسرائيل"

الثلاثاء 26 مارس 2024 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: قرار مجلس الأمن عزلة دولية غير مسبوقة لـ"إسرائيل"



رام الله / سما /

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل".

 

وأضاف، أنه رغم الفجوة العلنية الخجولة بين إسرائيل والإدارة الأميركية والاخذة بالتراكم، إلا أن الدعم العسكري الأميركي والمظلة السياسية التي توفرها لإسرائيل لم يتغيرا بعد بشكل يؤدي إلى وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.

 

ودعا أبو ردينة، الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية، وأكثر فعالية لأن المعركة الحقيقية والتي بحاجة إلى معالجة ليس فقط العدوان على قطاع غزة أو المناوشات الإقليمية، بل أنها أعمق من ذلك وأكبر، إذ أن حل الصراع المستمر منذ عقود بحاجة لتغيير بالسياسة الأميركية، خاصة وأن الجهد العربي الذي يتحرك من خلال اللجنة السداسية العربية لديه رؤية استراتيجية لحل جميع مشاكل المنطقة، ليعالج أساس الصراع المتمثل بحل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق الشرعية العربية والدولية، والاعتراف الدولي بها، حتى لا تبقى المنطقة تواجه حروباً لا تنتهي.

#أبو ردينة

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