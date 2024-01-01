إعلام عبري: "إسرائيل" تترقب قرارًا صعبًا من محكمة العدل الدولية

رام الله / سما /

تترقب "إسرائيل" قرارًا صعبًا من محكمة العدل الدولية، بعد تقديم جنوب أفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد "تل أبيب" بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.



وقالت هيئة البث العبرية، إن "قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي يعقدون هذه الأيام، جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل".



ولفتت إلى أنه من المرجح إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن تتبنى المحكمة "نبرة انتقاد فيما يتعلق بـ"إسرائيل"، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية".

وذكرت أن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أنه "سيكون هناك قرارًا صعبًا ضد تل أبيب، على الأقل من حيث النبرة وانتقاد تصرفاتها".

وكانت هيئة البث العبرية اعتبرت أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان "لا يخدم" وضع "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، بل سيعزز "اللهجة الانتقادية" ضدها.

وقدمت جنوب أفريقيا طلبًا لرفع دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، كما طالبت المحكمة مطلع مارس الجاري، باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد "إسرائيل" بسبب المجاعة الواسعة النطاق، التي نتجت عن حربها ضد القطاع.



وتُقيّد "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برًا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتستخدم "إسرائيل" أيضًا التجويع سلاحًا في غزة، بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.