  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية": استشهاد أكثر من 5 آلاف طالب منذ بدء العدوان على غزة

الثلاثاء 26 مارس 2024 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية": استشهاد أكثر من 5 آلاف طالب منذ بدء العدوان على غزة



غزة / سما /

قالت وزارة التربية والتعليم، إن 5881 طالبا استُشهدوا و9899 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

 

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5826، والذين أصيبوا إلى 9570، فيما استُشهد في الضفة 55 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 103.

 

وأشارت إلى أن 264 معلما وإداريا استُشهد وأصيب 960 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

 

ولفتت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

 

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

#التربية والتعليم #غزة

الأكثر قراءة اليوم

ترامب لـ"إسرائيل هيوم": عليكم إنهاء حربكم على غزة.. أنتم تخسرون كثيراً

نتنياهو يهدد واشنطن..

البيت الأبيض يعقب على إلغاء نتنياهو زيارة وفده إلى واشنطن بعد "غياب الفيتو الأميركي"

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أول تعليق من حماس على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

جدعون ساعر يستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

غالانت تعقيبا على قرار مجلس الأمن: إسرائيل لن توقف الحرب في غزة طالما لم تفرج حماس عن الرهائن

الأخبار الرئيسية

الوفد الاسرائيلي يغادر الدوحة

الوفد الاسرائيلي يغادر الدوحة في طريقه الى تل ابيب بعد تعثر المفاوضات

محاكم

"إسرائيل" تدرج عقوبة الإعدام خلال محاكمتها قوات النخبة لكتائب القسام

مجلس الأمن

اليوم: جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

تطورات اليوم الـ172 من العدوان الإسرائيلي على غزة

جدعون ساعر يستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية