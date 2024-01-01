منظمة دولية: 3 آلاف قنبلة من الذخائر الملقاة على غزة لم تنفجر

غزة / سما /

أفادت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" الدولية الإنسانية إنّ "إسرائيل" ألقت 45 ألف قنبلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى منتصف يناير، وإنّ 3 آلاف منها على الأقل لم تنفجر مما يشكل خطرا يهدد سكان القطاع المحاصر.

ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن جان بيار ديلومييه نائب مدير العمليات الدولية قوله، "ثمة 3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ 45 ألفا، لم تنفجر، وستشكل خطرا إضافيا على المدنيين عند العودة إلى المناطق التي نزحوا منها في الوقت الذي يتعين فيه توزيع المساعدات الإنسانية".

وقال ديلومييه، الذي زار مدينة رفح جنوبي القطاع خلال الحرب الحالية، إنّ منظمته تنتظر وقف إطلاق النار في غزة لكي تتضح لديها الرؤية بهذا الشأن، وتبدأ أعمال إزالة الألغام والقنابل التي خلفتها الحرب.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن تشارلز بيرش خبير إزالة المتفجرات بالدائرة الأممية للأعمال المتعلقة بالألغام، قوله في ديسمبر الماضي، إنّ غزة حاليا مليئة بالمئات إن لم يكن الآلاف من الذخائر غير المنفجرة، بدءا من الصواريخ المؤقتة إلى الذخائر عالية التقنية التي قدمتها الولايات المتحدة لـ" إسرائيل"، مضيفا أن " التلوث سيكون لا يصدق، مثل شيء من الحرب العالمية الثانية".

مخاطر لأجيال

وقال بيرش الذي زار غزة في ذروة حملة القصف الإسرائيلية، إن هذه الذخائر غير المنفجرة قد تكون أكثر التهديدات انتشارا، لأنها ستدوم طويلا بعد الحرب، وتشكل مخاطر على المدنيين لأجيال.

وأمس الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، واستشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 75 ألفا بجروح.

ويطالب هذا القرار، بوقف فوري للنار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.