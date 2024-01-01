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اليوم: جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

الثلاثاء 26 مارس 2024 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم: جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن فلسطين



غزة / سما /

يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية المفتوحة بشأن القضية الفلسطينية، تليها جلسة مشاورات مغلقة.

وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند احاطة لاعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان.

يذكر ان المجلس اعتمد أمس القرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار". وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".

يذكر أن القرار له اهمية كونه الاول الذي يتم فيه استخدام كلمة يطالب بدلا من ان يدعو.

وكانت الدول التي تقدمت بالمشروع يوم امس، وافقت في اللحظات الاخيرة على تغيير كلمة واحدة تفاديا للفيتو الاميركي الذي تحول الى التصويت بالامتناع.

والكلمة التي تبدلت هي "بيرمينينت" ومعناها بالانكليزية الدائم المطلق واستبلدت بكلمة "لاستنق" وتعني الدائم غير المطلق، الامر الذي اعرب بعض الاعضاء عن تخوفهم من ان اسرائيل ستواصل الحرب على غزة بعد اطلاق الرهائن او مع نهاية رمضان.

#مجلس الأمن #فلسطين

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