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"إسرائيل" تدرج عقوبة الإعدام خلال محاكمتها نشطاء "حماس"

الثلاثاء 26 مارس 2024 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تدرج عقوبة الإعدام خلال محاكمتها نشطاء "حماس"



القدس المحتلة / سما /

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "إن إسرائيل تدرج عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي ستتضمنها لوائح الاتهام خلال محاكمة نشطاء حماس".

 

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن نشطاء حركة حماس سيحاكمون بتهمة جريمة انتهاك سيادة الكيان الإسرائيلي. وفق قولها.

 

وادعت وزارة القضاء الإسرائيلية أنها أخذت في الاعتبار الاستيلاء على الأرض لساعات، وفقد إسرائيل السيطرة بشكل كامل، واختطاف وقتل المستوطنين ، فضلاً عن إخلاء المستوطنات القريبة من السياج لعدة أشهر بعد السابع من أكتوبر، مشيرةً إلى أن ذلك دفعها لإمكانية محاكمتهم بالإعدام.

 

وأوضحت أن التهم المنسوبة لنشطاء "حماس"، المساعدة في الحرب، والقتل بقسوة، والقتل بلا حول ولا قوة، والقتل كعمل "إرهابي"، والاغتصاب في ظروف مشددة، والاختطاف من أجل القتل. وفق قولها.

 

وأشارت إلى أن من بين الأعمال الأخرى المنسوبة إليهم تشويه الجثث والتعذيب والإيذاء الجسدي والعقلي.

 

وأكدت أن إسرائيل لم تستخدم قط هذا البند، ولكن إذا تم القبض على أشخاص من القيادة العليا لحماس، فمن المتوقع أن يقدموا للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية أيضاً.

#حماس #إسرائيل

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