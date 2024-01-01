تطورات اليوم الـ172 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٢ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي احد عشر مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ١٠٧ شهداء و ١٧٦ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٣٣٣ شهيدا و ٧٤٦٩٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستمر القصف الاسرائيلي بشكل مكثف خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلين خلال ساعات الليل ما ادى لاستشهاد ١٥ مواطنا واصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.

واستشهد ١٣ مواطنا واصيب عدد آخر في قصف على منزل عائلة ابو نقيرة في منطقة مصبح شمال رفح في حين استشهد مواطنان في قصف على الحي السعودي غرب المدينة.

وفي خان يونس اخرجت قوات الاحتلال مشفى الامل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن العمل بعد ان اجبرت جميع النازحين والطواقم الطبية على المغادرة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من النازحين في مشفى ناصر واجبرت عائلات فلسطينية على التوجه للمواصي.

وتمكن مسعفون من انتشال جثامين ل١٥ مواطنا من مناطق مختلفة في خان يونس.

وسط القطاع

وقصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة الحميدي في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي وسط القطاع.

واستشهد مواطن واصيب العشرات في قصف متكرر على منطقة الزوايدة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد سبعة مواطنين في قصف مكثف على قرية المغراقة جنوب مدينة غزة.

مدينة غزة

واستشهد سبعة مواطنين وفقد خمسة غرقا عند شاطئ شمال غزة بعد محاولتهم انتشال مساعدات سقطت في البحر.

وارتقى شهداء وإصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة شيخة بجوار فندق الأمل غرب مدينة غزة.

ويتواصل اقتحام مشفى الشفاء بمدينة غزة لليوم التاسع على التوالي يواصل فيها جيش الاحتلال أعمال التفجير داخل المجمع.

وواصل جيش الاحتلال تدمير مربعات سكنية في محيط مشفى الشفاء وإجبار سكانها على النزوح نحو الجنوب.

وارتقى عدد من الشهداء بقصف إسرائيلي على مواطنين قرب معبر المنطار شرق مدينة غزة.

ونفذ طيران الاحتلال غارات جوية استهدفت بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.