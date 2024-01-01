  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تطورات اليوم الـ172 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الثلاثاء 26 مارس 2024 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ172 من العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٢ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي احد عشر مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ١٠٧ شهداء و ١٧٦ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٣٣٣ شهيدا و ٧٤٦٩٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستمر القصف الاسرائيلي بشكل مكثف خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلين خلال ساعات الليل ما ادى لاستشهاد ١٥ مواطنا واصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.

واستشهد ١٣ مواطنا واصيب عدد آخر في قصف على منزل عائلة ابو نقيرة في منطقة مصبح شمال رفح في حين استشهد مواطنان في قصف على الحي السعودي غرب المدينة.

وفي خان يونس اخرجت قوات الاحتلال مشفى الامل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن العمل بعد ان اجبرت جميع النازحين والطواقم الطبية على المغادرة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من النازحين في مشفى ناصر واجبرت عائلات فلسطينية على التوجه للمواصي.

وتمكن مسعفون من انتشال جثامين ل١٥ مواطنا من مناطق مختلفة في خان يونس.

وسط القطاع

وقصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة الحميدي في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي وسط القطاع.

واستشهد مواطن واصيب العشرات في قصف متكرر على منطقة الزوايدة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد سبعة مواطنين في قصف مكثف على قرية المغراقة جنوب مدينة غزة.

مدينة غزة

واستشهد سبعة مواطنين وفقد خمسة غرقا عند شاطئ شمال غزة بعد محاولتهم انتشال مساعدات سقطت في البحر.

وارتقى شهداء وإصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة شيخة بجوار فندق الأمل غرب مدينة غزة.

ويتواصل اقتحام مشفى الشفاء بمدينة غزة لليوم التاسع على التوالي يواصل فيها جيش الاحتلال أعمال التفجير داخل المجمع.

وواصل جيش الاحتلال تدمير مربعات سكنية في محيط مشفى الشفاء وإجبار سكانها على النزوح نحو الجنوب.

وارتقى عدد من الشهداء بقصف إسرائيلي على مواطنين قرب معبر المنطار شرق مدينة غزة.

ونفذ طيران الاحتلال غارات جوية استهدفت بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

ترامب لـ"إسرائيل هيوم": عليكم إنهاء حربكم على غزة.. أنتم تخسرون كثيراً

نتنياهو يهدد واشنطن..

البيت الأبيض يعقب على إلغاء نتنياهو زيارة وفده إلى واشنطن بعد "غياب الفيتو الأميركي"

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أول تعليق من حماس على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

جدعون ساعر يستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

غالانت تعقيبا على قرار مجلس الأمن: إسرائيل لن توقف الحرب في غزة طالما لم تفرج حماس عن الرهائن

الأخبار الرئيسية

مجلس الأمن

اليوم: جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

محاكم

"إسرائيل" تدرج عقوبة الإعدام خلال محاكمتها نشطاء "حماس"

جدعون ساعر يستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

ترامب لـ"إسرائيل هيوم": عليكم إنهاء حربكم على غزة.. أنتم تخسرون كثيراً

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية