الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً إلى غائم جزئي باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر مائجاً.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي ربيعيا لطيفا ومعتدلًا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.