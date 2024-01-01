  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة ترحب بقرار مجلس الأمن المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

الإثنين 25 مارس 2024 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة ترحب بقرار مجلس الأمن المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة



رام الله/سما/

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، داعية إلى تطبيقه بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا.

وقالت الرئاسة إن على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي .

وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي قدمت وأيدت هذا القرار، الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، ووقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والبدء بمسار سياسي قائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي إلى إغاثة شعبنا وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة التي يتعرض لها أبناء شعبنا جراء استمرار هذا العدوان الدموي.

الأكثر قراءة اليوم

"كما قضينا من قبل على هامان".. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وتصفية السنوار

الكرملين يعلن عن اتفاق بين بوتين والرئيسين الأسد وأردوغان ..

نتنياهو يهدد واشنطن..

غزة كشفت العار.. تقرير عبري يروي تفاصيل صراع داخلي بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية

رفح .. اجتياح المدينة الأخيرة ..! أكرم عطا الله

البيت الأبيض يعقب على إلغاء نتنياهو زيارة وفده إلى واشنطن بعد "غياب الفيتو الأميركي"

توقعات بانسحاب ساعر وحزبه من حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

ترامب لـ"إسرائيل هيوم": عليكم إنهاء حربكم على غزة.. أنتم تخسرون كثيراً

غالانت تعقيبا على قرار مجلس الأمن: إسرائيل لن توقف الحرب في غزة طالما لم تفرج حماس عن الرهائن

البيت الأبيض يعقب على إلغاء نتنياهو زيارة وفده إلى واشنطن بعد "غياب الفيتو الأميركي"

أول تعليق من حماس على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية