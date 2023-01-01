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سلوفينيا: تعليق جلسة للبرلمان جراء مظاهرة داعمة لفلسطين

الإثنين 25 مارس 2024 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلوفينيا: تعليق جلسة للبرلمان جراء مظاهرة داعمة لفلسطين



ليوبليانا/مسا/

علق البرلمان في سلوفينيا أعمال إحدى جلساته بسبب مظاهرة داعمة لفلسطين.


واجتمع البرلمان، الاثنين، في العاصمة ليوبليانا، لمناقشة قرار للحكومة حول الحدود مع كرواتيا.


وفي بداية الجلسة، صعد متظاهرون إلى شرفة البرلمان رافعين الأعلام الفلسطينية.


وأطلق المتظاهرون هتافات تنادي بفرض عقوبات على إسرائيل، ما دفع رئيس البرلمان لتعليق الجلسة مؤقتاُ.


واستأنف البرلمان أعمال جلسته المذكورة عقب إخراج عناصر الأمن المتظاهرين خارج القاعة.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

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