القوى: الاحتلال يواصل جرائمه في قطاع غزة دون حساب

رام الله/سما/

قالت القوى الوطنية والإسلامية، إن جيش الاحتلال يواصل جرائمه في قطاع غزة للشهر السادس، دون أن تحرك المجازر العالم لحماية أبناء شعبنا.

ودعت القوى عقب اجتماع لها، اليوم الاثنين، إلى عقوبات ومحاكمات للاحتلال على هذه الجرائم المستمرة، في ظل الجرائم البشعة التي يرتكبها أمام أنظار العالم أجمع، ما يؤكد استهتاره بكل القوانين والتشريعات الدولية والتعامل كدولة مارقة تقود عصابات مدعومة ومحمية.

وتحدثت عن استهداف النساء وما يجري من اغتصاب وتحرش وإعدامات ميدانية واعتقالات جماعية تشكل جرائم مستمرة ومتصاعدة، وهذا يتطلب مواقف جادة من أجل وقف حرب الإبادة بشكل فوري وإلزام الاحتلال بفتح جميع المعابر وإدخال المواد الإغاثية إلى شعبنا المحاصر في القطاع، ورفض محاولات التهجير.

وشددت على أن ما يجري في الضفة وخاصة العاصمة القدس من عدوان وجرائم متواصلة وانفلات المستعمرين بالاعتداء على أبناء شعبنا، والحصار المفروض على كل المدن والقرى والمخيمات، وتنفيذ سياسات القتل، والاستيلاء على الأراضي كما جرى مؤخرا في الأغوار الشمالية والقدس، هدفه عدم إقامة دولة فلسطينية.

وبينت أن قيام الاحتلال بمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين ومنع الاعتكاف داخله في شهر رمضان، وإطلاق العنان لاقتحامات المستعمرين لباحات المسجد الأقصى المبارك، يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يتطلب سرعة التحرك لحماية مقدساتنا أمام هذه الجرائم المستمرة، والتصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض وقائعه.

وأشارت القوى الوطنية والإسلامية إلى أن استمرار استهداف أبناء شعبنا في الضفة، وتخريب البنية التحتية، وما يجري في مدينة القدس المحتلة، واعتداءات المستعمرين، يتطلب التصدي والدفاع عن أبناء شعبنا، داعية كل المؤسسات الحقوقية والدولية والقانونية إلى تجريم الاحتلال وفرض العقوبات عليه وقطع العلاقات ومحاكمته.

وشددت على أهمية تضافر كل الجهود، من أجل إدخال المواد الإغاثية إلى شعبنا عن طريق الضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر البرية واعتماد وكالة وغوث تشغيل اللاجئين "الأونروا" لتوزيع المواد بمشاركة الهلال الأحمر الفلسطيني، ورفض قرار الاحتلال بمنع الوكالة من التوزيع في شمال قطاع غزة.

أكدت استمرار فعاليات دعم وإسناد أسرانا في ظل سياسات التنكيل والتعذيب الممنهج التي يتعرضون لها، مؤكدة أن ما يجري للأسير القائد مروان البرغوثي من اعتداءات مستمرة وعزل وتعذيب تتطلب سرعة العمل لحماية أسرانا ورفض كل هذه الجرائم، ومطالبة المؤسسات الدولية والقانونية والصليب الأحمر بالاضطلاع بدورهم أمام هذه الجرائم.

وأشارت القوى الوطنية والإسلامية إلى استمرار فعاليات الأسرى في كل محافظات الوطن، تأكيدا على دعمهم والوقوف إلى جانبهم.

وقالت إن حلول ذكرى يوم الأرض الخالد حافز لكل شعبنا للدفاع عن الأرض والتمسك بها، وفاءً للشهداء والجرحى والأسرى.

ولفتت إلى أهمية تنظيم الفعاليات المركزية في كل محافظات الوطن في يوم الأرض الخالد، وضرورة استمرار المظاهرات والتحركات الجماهيرية للدفاع عن الأرض والتصدي للاحتلال ومستعمريه.

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