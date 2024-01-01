الهلال الأحمر: الاحتلال أجبر الطواقم العاملة والجرحى في مستشفى الأمل على إخلائه

غزة / سما /

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت مساء أمس، الطواقم العاملة والجرحى في مستشفى الأمل بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة على إخلائه.

وقال الهلال الأحمر في تصريح صحفي، إنه "أثناء محاولة الطواقم العاملة في مستشفى الأمل المغادرة عبر الحاجز العسكري، فوجئت بصعوبة التحرك في المكان؛ نظراً لعملية التجريف الواسعة وتدمير البنية التحتية".

وأضاف، أن "قوات الاحتلال أطلقت النار اتجاه اثنين من الطواقم أثناء محاولتهما إزالة الركام والعوائق في الطريق، مما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر، حيث تم التنسيق لإجلائهما وتمكنت الطواقم من انتشال أحدهما، فيما تعذر عليها التعامل مع الحالة الثانية في ظل غموض مصيره حتى اللحظة".

وتابع، "أجبرت قوات الاحتلال لاحقًا، الطواقم على العودة مرة أخرى إلى مستشفى الأمل، حيث فوجئت بإغلاق القوات بوابة المستشفى واستحالة الدخول مرة أخرى، ما اضطرها للانتظار في الشارع حتى اللحظة".

وأكد الهلال الأحمر على تواصل التنسيق مع الشركاء، من أجل توفير ممر إنساني آمن لإجلاء الجرحى والطواقم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصار مستشفى الأمل في مدينة خانيونس وإغلاق جميع مداخله، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف، كما تقوم بأعمال تجريف واسعة في محيط المستشفى.