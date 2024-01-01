حماس: التوصل إلى اتفاق ليس قريبا كما تحاول إسرائيل تقديمه

غزة / سما /

قال مسؤولون كبار في قيادة حماس في قطر إن إمكانية إبرام صفقة تبادل اسرى ليست قريبة كما تحاول إسرائيل تقديمها.

وبحسب مصادر في حماس، فإنهم، في قيادة الحركة في الدوحة، نقلوا هذه الرسالة إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة هآرتس نقلا عن دبلوماسي عربي رفيع المستوى، تحدث مع كبار مسؤولي حماس في قطر، أن تصورهم في هذه المرحلة ليس أمامهم خيار سوى مواصلة المقاومة على أمل أن تزداد الضغوط على إسرائيل.



مصدر في الحركة قال لـ"هآرتس" إن التقارير عن التقدم في المحادثات بأنها "تلاعب"، وقال إنه لم يتم اتخاذ قرار في إسرائيل حتى الآن بوقف إطلاق النار. وأضاف أن إسرائيل لا تزال تعارض أي انسحاب من القطاع ولا توافق إلا على عودة محدودة للغاية للنازحين إلى منازلهم في شمال ووسط القطاع.